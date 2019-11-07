Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]