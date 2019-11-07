Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
7 saat önce
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü