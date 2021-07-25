Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Çalışmalara Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı , Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katıldı.

Arkadaşlarıyla dün denize giren Serhat Özcan 'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla

Meteoroloji ve AFAD'dan Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı