Kastamonu'da denize düşen balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi.

İlçede teknesiyle balık tutmak için denize açılan Ümit Karayel, ağa takılarak denize düştü.

Diğer balıkçılar tarafından denizden çıkartılan Karayel, daha sonra tekneyle Cide Limanı'na getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Karayel, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karayel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.