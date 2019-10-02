Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
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Kastamonu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Kastamonu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Sebahat- Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi bölümü öğrencisi Cabbar Kandemir, serinlemek için Abana sahil şeridinde denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kandemir, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Kandemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz, Kastamonu, Abana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:40 Kaynak: AA
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