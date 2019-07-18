Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da deprem tatbikatı

27 dakika önce

Kastamonu İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da deprem tatbikatı, System.String[]
Kastamonu İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) kapsamında deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.
Şehirde yaşanabilecek herhangi bir afete müdahalede görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla İl Afet Müdahale Planı Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve Türk Kızılayından yaklaşık 60 kişi katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem nedeniyle yıkılan ve hasar oluşan binalarda yangın çıktı.
Deprem anında bir binanın çöktüğünü, binanın içinde ve park halindeki bir otomobilde yaralıların bulunduğunu öğrenen ekipler, olay yerine hareket etti.
Farklı birimlerdeki ekiplerce koordineli gerçekleştirilen tatbikatta enkaz altında ve otomobilin içinde kalan vatandaşlar kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye tarafından çıkan yangına müdahale edilirken, Türk Kızılayı ekipleri de kurulan çadırda yaralılar ile yakınlarına hizmet verdi.
Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, tatbikata katılan personele teşekkür ederek, "2019'un ilk etap tatbikatını sorunsuz şekilde tamamladık. Ekim ayında daha kapsamlı bir çalışma yapacağız." dedi.
Kastamonu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da deprem tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]