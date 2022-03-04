Kastamonu'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem tatbikatının ana merkezi olarak seçilen Abdurrahman Paşa Lisesi'nde 383 öğrenci, 23 öğretmen ve 14 çalışan, Cumhuriyet Meydanı'na tahliye edildi.

Tahliyenin gerçekleşmesiyle Kastamonu Valisi Avni Çakır konuşma yaptı.

Vali Çakır, 1-7 Mart tarihlerinin Deprem Haftası olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu söyledi.

Geçen sene Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını anımsatan Çakır, "Yine geçen sene yaşadığımız sel felaketiyle bölgemizin afete maruz bir bölge olduğu da gözler önüne serildi. Deprem dışındaki afetlerle de hassas bir bölgeyiz. Bu anlamda siz değerli öğrencilerimiz bizlerin elçilerisiniz. Bu konuda farkındalığın tüm ailelere, tüm evlere, toplumun her kesimine ulaştırılması noktasında sizlerin bilinçlenmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çakır'ın konuşmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın tüpünün kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

AFAD ekipleri ise afet çadırı kurup, afet esnasında çadırların önemi anlattı. Öğrencilere afet esnasında kullanılan ekipmanlar tanıtılarak, hangi alanlarda kullanıldığı hakkında bilgi verildi.