Kastamonu'da dereye düşüp sakatlanan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika

Kastamonu'da araçlardan kaçarken Karaçomak deresine düşen kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kent merkezi Yalçın Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kedi, araçlardan kaçmak isterken yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki Karaçomak Deresi'ne düştü.
Derenin su olmayan bölümüne düşen kedinin yürüyemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Geçici Hayvan Bakımevi çalışanları kediyi düştüğü yerden çıkardı.
Ayağı sakatlandığı için yürüyemediği düşünülen kedi, tedavi edilmek üzere bakımevine götürüldü.
Kaynak: AA
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