Kastamonu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hasret Kandemir idaresindeki 55 AEB 043 plakalı kamyonet, Taşköprü- Hanönü kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Kandemir kaza yerinde yaşamını yitirdi, kamyonette sıkışan Özcan B.G. (24) ve Hasan M.T. (21) yaralandı.
Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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