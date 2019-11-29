Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fehmi Özdemir'in kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, Kastamonu- Karabük kara yolu İğdir köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu, Karabük, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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