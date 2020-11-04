Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

04.11.2020 20:59
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Haydar Demir'in kullandığı 59 AAE 891 plakalı otomobil Kastamonu Taşköprü kara yolu Hasköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Yakup Aydın ve Kasım Ağar yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yol kısa süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipler, sürücüleri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Ali haydar, Kastamonu, Taşköprü, Otomobil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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