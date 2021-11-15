Kastamonu'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Adnan Karadoğan (28) yönetimindeki 66 AAY 654 plakalı tır, Kastamonu-Ankara kara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı.
Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı.
Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Kaynak: AA
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