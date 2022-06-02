Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü öldü

02.06.2022 20:17
Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'ten Kastamonu'ya bir fabrikaya odun getiren ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 74 DE 605 plakalı tır, Kastamonu İstanbul kara yolu Araç Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak orta bariyerlere devrildi.

Kazada, tır sürücüsü olay yerinde öldü.

Tırda bulunan odunların yola saçılması nedeniyle İstanbul-Kastamonu kara yolu, bir süre çift taraflı trafiğe kapatıldı.

YORUMLAR
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Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü Kaza sonrası savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü
Kaynak: AA

Kastamonu, Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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