Devrilen dorsede bulunan tomruklar etrafa saçılarak Yenice köyü yolunu bir süre ulaşıma kapattı.

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tır köy yolunu bir süre ulaşıma kapattı - Son Dakika

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