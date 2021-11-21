Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tır köy yolunu bir süre ulaşıma kapattı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde tomruk yüklü tırın hareket halindeyken dorsesinden ayrılması soncu tomruklar etrafa saçıldı.
Gürmen mevkisinde Alişan G. yönetimindeki 37 ABP 640 plakalı tomruk yüklü tır, seyir halindeyken dorseden ayrıldı.
Devrilen dorsede bulunan tomruklar etrafa saçılarak Yenice köyü yolunu bir süre ulaşıma kapattı.
İş makinesi yardımıyla tomrukların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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