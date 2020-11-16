Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Merkez Hatipoğlu köyü Balcıoğlu Mahallesinde Vahiddin Balcıoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Vahiddin Balcıoğlu hayatını kaybetti. Balcıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

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