Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Vahiddin Balcıoğlu'nun kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Hatipoğlu köyü Balcıoğlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Balcıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vahiddin Balcıoğlu'nun cesedi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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