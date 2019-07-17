Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

3 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Ahmet Demirci'nin (69) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Başakpınartepe köyü Karabeyler Mahallesi'ndeki engebeli arazide devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Demirci'nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Devrekani, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:02 Kaynak: AA
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