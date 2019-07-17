Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
3 saat önce
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:02 Kaynak: AA
'nun Devrekani
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Ahmet Demirci'nin (69) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Başakpınartepe köyü Karabeyler Mahallesi'ndeki engebeli arazide devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Demirci'nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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