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Kastamonu'da "Din İstismarı ve FETÖ Paneli" düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'da "Din İstismarı ve FETÖ Paneli" düzenlendi

16.07.2021 16:36
Kastamonu'da

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, "İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları, Kur'an ve sünnet ışığında bir bütün olarak öğretilmeyince sahte dini kimliklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan, "İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları, Kur'an ve sünnet ışığında bir bütün olarak öğretilmeyince sahte dini kimliklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır." dedi.

Atalan, Kastamonu Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen "Din İstismarı ve FETÖ Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin İslam ülkelerinde ortaya çıkışını hazırlayan birtakım sebeplerin olduğunu söyledi.

Bunların başında belirli dönemlerde dini yaşantının baskı altına alınması ve din eğitiminin kesintiye uğratılmasının geldiğini anlatan Atalan, şöyle devam etti:

"Toplumda sağlıklı, dengeli ve şeffaf din eğitimi verilmediğinde manevi ihtiyaçlarını gideremeyen, dini bilgi eksikliği yaşayan insanlar istismara açık hale gelmektedir. Ülkemizde bilhassa dinimizi sağlam ve köklü kaynaklardan öğreten imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine yönelik olumsuz uygulamalar, çocuklarına din ve ahlak eğitimi vermek isteyen kesimleri FETÖ benzeri yapılanmalara yönlendirmiştir. İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları, Kur'an ve sünnet ışığında bir bütün olarak öğretilmeyince sahte dini kimliklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır."

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ise Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlükler, Timurlular, Anadolu beylikleri ile Osmanlı dönemindeki darbe ve isyan hareketleri hakkında bilgi verdi.

Türk devletlerinde hanedana mensup şehzadelerin devlet idaresini ele geçirebilmek için zaman zaman taht mücadelesine giriştiklerini hatırlatan Yakupoğlu, "Ancak rejimi değiştirmeyi veya devleti yıkmayı düşünmediler. Şehzade isyanları, o dönemde daha çok eski Türk devlet yönetme geleneğinin bir parçası olarak kabul edilmeli." diye konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Turan da 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbe girişimlerinden farklı yönleri bulunduğuna dikkati çekerek, FETÖ'nün sahip olduğu kurumsallaşma yapısının sebep olduğu hususları, "siyasete nüfuz etme, meşruiyet ve örgüt üyelerine sunulan imkanlar" başlıkları altında anlattı.

Yakupoğlu, "Demokrasinin temel değerleri özgürlük, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ile yoğrulmuş bir siyasal sistem, bu ve benzeri örgütleri veya oluşumları kendi doğal sürecinde kontrol altında tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de "Dini cemaat ve teşkilatlarda görülebilen temel yanlış uygulama ve davranışlar" başlıklı sunumunda, "Hedefimiz huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız vatanımızı bizden sonraki nesillere bağımsız ve güçlü şekilde miras bırakabilmektir. Bu vesileyle vatanımızı müdafaa ederken canını veren şehitlere rahmet, gazilere hürmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı fakülteden Doç. Dr. İbrahim Yenen ise "Din istismarının sosyokültürel sonuçları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Din İstismarı ve FETÖ Paneli' düzenlendi - Son Dakika


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