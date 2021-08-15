Kastamonu'da diyalize girmesi gereken 5 kişi helikopterle köylerinden alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel sonrası diyalize girmesi gereken 5 kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Çatalzeytin ilçesine bağlı, yolları kapalı olan Kavaklı köyünde acil diyalize girmesi gereken 5 kişinin olduğu bilgisi alındı.
UMKE ekipleri helikopterle köye gidip 5 hastayı alarak Sinop Havalimanına götürdü.
Hastalar oradan da sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Kaynak: AA
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