Kastamonu'da "dolu" tedirginliği - Son Dakika

Kastamonu'da "dolu" tedirginliği

Kastamonu'da, dolu uyarısı yapılmasının ardından vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için çeşitli önlemler aldı.

Kastamonu'da, dolu uyarısı yapılmasının ardından vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için çeşitli önlemler aldı.

Kastamonu'da 13 Eylül 2018'de dolu etkili olmuş ve yaklaşık 10 bin araca zarar vermişti.

Meteorolojiden yapılan sağanak ve dolu uyarısı nedeniyle vatandaşlar araçlarının yine zarar görmemesi için kapalı otoparklara yöneldi. Kentteki kapalı otoparkların bazıları yoğunluk nedeniyle kapılarını kapatırken otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar örtülerle araçlarını örterek korumaya aldı.

AA muhabirine açıklama yapan otopark işletmecisi Ercan Köylü, sağanak ve dolu uyarısı nedeniyle otoparklarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce etkili olan dolunun psikolojik etkilerinin halen sürdüğünü anlatan Köylü, şunları dile getirdi:

"Yapılan bir uyarının ardından otoparklarda yer kalmıyor. Vatandaşlar yine o tarihteki gibi bir dolu olur diye korkuyorlar. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar ise halı, kilim, karton gibi malzemelerle araçlarının üzerini kapatıyor."

Bugün de meteorolojiden dolu ve sağanak uyarısı yapıldığını hatırlatan Köylü, vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Vatandaşlardan Hakan Beşli ise aracını doludan korumak için üzerini kapattığını belirterek, "İki sene önce dolu yağdı. Arabamın kaportası ve camları dağıldı. Tekrar aynı zararı yaşamamak için üzerini battaniye, yorgan ve kartonla korumaya çalışıyoruz." dedi.

Volkan Emiroğlu da "Herkes eline ne geçirirse onunla araçlarının üzerini kapatıyor. İnşallah bir sorun yaşamadan bugünü de atlatacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da dolu tedirginliği

Kastamonu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'dolu' tedirginliği - Son Dakika

Son Dakika

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