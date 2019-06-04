Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
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Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

19 dakika önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu ve sağanak nedeniyle altyapı hattının tıkanması sonucu ilçe merkezi ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ve karton parçalarıyla örterek dolunun etkilerinden korudu.
Esnaf ise yoldan kaldırımlara taşan yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba sarf etti.
Belediye ekipleri, yağışın etkisini kaybetmesiyle yağmur sularının oluşturduğu birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.
Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Abana, Kastamonu, Güncel
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