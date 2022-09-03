Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu'da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'da, güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kapalı alanlara araçlarını kaçırmaya çalıştı. Yağışlı hava bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
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