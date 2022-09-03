Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

03.09.2022 17:52
Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu Kastamonu'da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da, güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kapalı alanlara araçlarını kaçırmaya çalıştı. Yağışlı hava bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement