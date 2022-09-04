400'den fazla ev ve iş yerini su basmıştı, Kastamonu'da selin izleri siliniyor - Son Dakika
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400'den fazla ev ve iş yerini su basmıştı, Kastamonu'da selin izleri siliniyor

04.09.2022 16:46
400'den fazla ev ve iş yerini su basmıştı, Kastamonu'da selin izleri siliniyor

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak sebebiyle 400'den fazla ev, iş yerini, kapalı otoparkları su bastı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak sebebiyle 400'den fazla ev, iş yerini, kapalı otoparkları su bastı. Ekipler, zarar gören alanlarda başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

Kastamonu'da dün saatlerinde sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. 1 saatten fazla süren şiddetli yağışın ardından, il merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar arıza yaparak yolda kaldı, ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Yaşanan sel sebebiyle özellikle bodrum katlarında bulunan, ev, iş yeri, depo ve kapalı otoparkları da su bastı. Kastamonu Belediyesi ekipleri, çevre il ve ilçelerden de gelen destekle selin bastığı alanlarda suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaşanan sel nedeniyle 400'den fazla ev ve iş yerini suyun bastığını kaydetti.

"Eve geldiğimde camlardan suların girdiğini gördüm"

İl merkezinde yaşayan Şenol Kuzu, "Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sele dönüştü. Sel Kastamonu'da ciddi anlamda zarara yol açtı. Dün akşam çalışıyordum, eve geldiğimde camlardan suların girdiğini gördüm. Aracım garajda olduğu için ciddi anlamda su baskını meydana geldi. İçeride 5-6 tane araç vardı. Bunların birkaç tanesi çekicilere yüklenip sanayiye götürüldü. Az önce kendi aracımı da çıkarttım otoparktan, şu anda araç çalışmıyor ve zarara uğramış durumda. Dün akşamdan itibaren sabah saatlerine kadar Devrekani Belediyesine ait vidanjör çalıştı. Ona rağmen defalarca su alıp boşaltmasına rağmen tahliye edemedik. O derece yoğundu su. Daha sonra Tosya Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi ekipleri geldi. Gece itfaiye ekipleri de ön taraftan suyu tahliye etmeye çalıştı. Buna rağmen suyumuz halen çekilmiş değil. Şu anda tekrar Kastamonu Belediyesi ekipleri geldi. Tekrar garajdaki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Saatlerden beri çalışmalarına rağmen halen otoparktan suyu tahliye edemedik. Ciddi manada Kastamonu'muza geçmiş olsun diliyorum, Allah beterinden bizleri sakınsın, bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

"Kamyonlar otoparktan suyu dünden beri çekiyor ama hala bitiremedik"

Yaşadıkları sitenin bahçesinde su baskını meydana geldiğini belirten Muzaffer ise, "Dün geceki yağışta otoparkımız su aldı. Aracımın içerisi sel sularıyla doldu. Şu an halen suyun içerisindeyiz. Mağdur durumdayız. Aracımızın içerisi şu anda su dolmuş durumda. Çalışıyor ama hasar nedir, henüz bilemiyorum. Otoparktan sular çekilince hasar tespiti yaptıracağız. Burada şu anda yaklaşık 10 tane araç suyun altında kalmış bir şekilde bulunuyor. Bu araçların hepsinin içerisi su dolu, su da çekilmeyince hasar tespiti yaptıramıyoruz. Araçlarda ıslaklık, çürüme, motordaki arıza gibi durumlar ancak o zaman ortaya çıkacak. Kamyonlar otoparktan suyu dünden beri çekiyor ama hala bitiremedik" diye konuştu.

"Ben akşam canımı zor kurtardım"

Sel sularının bastığı kafesinde mahsur kaldığını belirten Hasan Bayan ise, "Ben kafe işletiyorum. Burası bizim ekmek teknemizdi. Geçimimizi buradan sağlıyorduk. Böyle bir sel baskını yaşamamıştık. Şu anda telef olmuş durumdayız. Ben akşam canımı zor kurtardım. Kapıya direndim, baktım sel gelince boğazıma kadar yükseldi, ondan sonra iş yerinden kendimi güçlükle dışarı attım. Gerekli yerleri aradık, su tahliye motoru gönderdiler, 8 saat falan suyun tahliye edilmesi için bekledik. Yine de suyu azaltamadık. İş yerindeki malzemelerin de kullanılacak bir yeri kalmadı. 13 yıl önce bu malzemelere ben 25 bin lira para ödemiştim. Sel iş yerine girince dolabımızı da yıkmış, içindeki malzemeler de gitmiş. Örtülerin üzerine kadar sel çıkmış, Allah'tan geliyor yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda iş yerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Sabahtan beri uğraşıyoruz, yoruldum, 1 haftaya ancak temizlenecek gibi duruyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Saat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 400'den fazla ev ve iş yerini su basmıştı, Kastamonu'da selin izleri siliniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 400'den fazla ev ve iş yerini su basmıştı, Kastamonu'da selin izleri siliniyor - Son Dakika
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