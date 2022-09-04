Kastamonu'da 2 kişinin yaralandığı su baskını güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 kişinin yaralandığı su baskını güvenlik kamerasına yansıdı

04.09.2022 14:24
Kastamonu'da 2 kişinin yaralandığı su baskını güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu'da dün etkili olan sağanak ve dolu sonrası 2 kişinin yaralandığı bir kafedeki su baskını, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da dün etkili olan sağanak ve dolu sonrası 2 kişinin yaralandığı bir kafedeki su baskını, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da dün yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir kafenin bodrum katındaki su baskınında 2 müşteri yaralandı.

Olayın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kastamonu Belediyesi ekipleri ise kafedeki suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde suyun bir anda kafedeki mutfak, depo ve lavaboların bulunduğu alana dolduğu görülüyor. Müşterilerin su baskını sonrasında yaşadığı telaş ve kurtulma çabası da görüntülerde yer alıyor.

Kafe sahibi Bilal Emirsüleymanoğlu, AA muhabirine, yoğun yağış sonrası kafenin duvarının yıkıldığını söyledi.

Duvarın yıkılması ve kafenin sular altında kalması nedeniyle 2 müşterinin yaralandığını anlatan Emirsüleymanoğlu, "Depolarımız, mutfağımız hepsi sel altında kaldı. Mağdur olduk. Şu anda Belediye ekipleri suları boşaltıyor. Sonrasında hasarımız ortaya çıkacak. Daha az yağmurlarda da sıkıntılar yaşadık. Ama ilk defa bu kadar ağır bir şey yaşadık." diye konuştu.

Kafe çalışanlarının su sızıntısı yaşandığı ilk andan itibaren müşterileri uyardığını ifade eden Emirsüleymanoğlu, "Müşteriler tuvaletteyken aniden sular altında kalmışlar. İçeriden yüzerek çıkmışlar." dedi.

Yaralanan müşterilerden Emre Ersoy ise kafeye geldiklerini ve daha sonra alt kattaki lavaboya indiklerini söyledi.

Her şeyin bir anda meydana geldiğini belirten Ersoy, "Büyük bir sesle duvar üzerimize yıkıldı. Biz de arkadaşımla suların altında kaldık. Yüzerek kendimizi yukarı attık. Bizi kafe çalışanları ve sahipleri hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Orhan Aslanov da bir anda kendilerini suyun içinde bulduklarını kaydederek, "Yüzerek çıktık. Kolum, omzum, sırtım ve ayaklarımdan yaralandım. Kafe çalışanları hastaneye götürdü. Her yer bir anda paramparça oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 kişinin yaralandığı su baskını güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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