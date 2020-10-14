Kastamonu'da dünden bu yana haber alınamayan kadın bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da dünden bu yana haber alınamayan kadın bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşamdan bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki kadın bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşamdan bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki kadın bulundu. Merkez Mahallesi'nde yaşayan Saniye Eraslan, kestane toplamak amacıyla evden ayrıldı. Eraslan'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları güvenlik güçlerinden yardım istedi. Jandarma, polis, AFAD, UMKE ve Bozkurt Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarından, gece geç saatlere kadar sürmesine rağmen sonuç alınamadı. Sabah yeniden başlayan aramalar sonucu Eraslan, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta belediye çalışanı Kurtuluş Öztürk tarafından çalılığa düşmüş halde bulundu. Kurtarılan kadın, Bozkurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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