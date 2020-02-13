Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı
7 saat önce
Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da bulunan uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları sırasında il merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı