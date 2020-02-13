Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı

7 saat önce

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da durdurulan araçtan 399 adet uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da bulunan uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları sırasında il merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 392 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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