Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

27.08.2022 20:12
Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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