Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya otomobil ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen otomobili 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan A.S, Ö.B. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]