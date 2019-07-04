Kastamonu'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
KASTAMONU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Jandarma
ekipleri, İstanbul
'dan Kastamonu
'ya otomobil ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen otomobili 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 ecstasy hap ile 100 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan A.S, Ö.B. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kastamonu
Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi
Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı
Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı