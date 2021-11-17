Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
N.Ö. ve M.Ö'ye ait 4 adreste yapılan aramada, 21 bin 106 makarona (filtreli sigara kağıdı) basılmış sigara, 40 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli makarona tütün basma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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