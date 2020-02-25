Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir kişinin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, şarjör ile 26 mermi ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise jandarma tarafından yapılan teknik takip sonucu K.Y'nin evinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

K.Y'nin evinde yapılan aramada 4 tarihi sikke bulundu.

Araç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Saltuklu köyünde gerçekleştirilen devriye sırasında ise Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.K. kaçmaya çalışırken yakalandı.

M.K'nin ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.