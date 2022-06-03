KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı

03.06.2022 18:31

Kastamonu Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen Türk ve 28 ülke ile özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelerinin bayraklarını sallayarak ve marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında farklı ülke ve özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelere özgü kıyafetler giydi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Günleri'ni bu yıl çok daha kapsamlı şekilde düzenlediklerini belirterek, "Kastamonu gibi kadim bir ilimizde, bin yıllık Türk yurdunda hem Selçuklu hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz şehrimizde böyle bir etkinliği düzenlemek istedik.

İnşallah bundan sonra bu etkinliğimiz çok daha kapsamlı, çok daha geniş olarak geleneksel hale getirilecek." dedi.

Programın devamında halk oyunları ekipleri ile Turan Halkları Dans Gösterisi sunuldu.

KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı
KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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