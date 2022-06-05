Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri sona erdi

Kastamonu'da 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türk Dünyası Günleri sona erdi.

Kastamonu Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gün içinde çeşitli etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi.

Ardından sanatçı Kıraç sahne aldı. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, plaket verdiği sanatçıya teşekkür etti.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliği güzel bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Vidinlioğlu, "Dolu dolu üç gün geçirdik. Hem gösteri kısmı, hem sanatçılar hem de ülke ve özerk bölgelerden gelenler, yöresel kıyafetleriyle Türk kültürünün en güzel örneklerini verdiler." dedi.

Etkinliğin Kastamonu için öneminden bahseden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Gelen insanların mutluluklarını gözlerinden okumak mümkündü. Hepsi sanki yıllardır görmedikleri eşlerini, dostlarını, akrabalarını görmüşler gibi sıcaklıkla geldiler, burada kucaklaştık. Sıcak ilişkiler içerisinde olduk. Bu etkinliğin anlamı Türk Devletler Teşkilatı kurulduktan sonra çok daha fazla oldu. Böyle bir birliğe ev sahipliği yapmak Kastamonu için çok büyük bir gurur vesilesi oldu."