Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

12.08.2022 20:00
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyonda 669 reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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