Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 2 kişinin üst ve otomobillerinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika