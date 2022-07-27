Kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise bir kişinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 1,36 gram skunk ve 122 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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