Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı

27.07.2022 18:25
Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, metruk bina, park, şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ise bir kişinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 1,36 gram skunk ve 122 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 18:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement