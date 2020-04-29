Kastamonu'da eczacılardan polislere 300 koruyucu gözlük - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Kastamonu Eczacılar Odası Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğü personeli adına teşekkür edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu süreçte polislerin de yoğun çalıştığını vurgulayan Yılmaz, 300 koruyucu gözlüğü polis teşkilatına hibe ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kastamonu, Karabük ve Çankırı 'daki eczacılara koruyucu gözlük gönderdiklerini söyledi.

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma