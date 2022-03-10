Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

KASTAMONU Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.Haber: KASTAMONU,