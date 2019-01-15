Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:12 Kaynak: AA

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