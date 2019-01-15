Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun karın etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

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