Kastamonu'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm okulların, kent merkezinde ise taşımalı eğitim yapan okulların pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.