Kastamonu'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile 17 ilçede bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği ancak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verilen İnebolu ilçesiyle, taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği Taşköprü ilçesinde de bütün okullara bugün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kent merkezinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.