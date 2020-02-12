Kastamonu'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Kastamonu'da eğitime kar engeli
6 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:44 Kaynak: AA
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.
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