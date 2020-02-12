Kastamonu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Kastamonu'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

Kastamonu'da eğitime kar engeli, System.String[]

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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