Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eğitime Kar Tatili

Kastamonu'da Eğitime Kar Tatili

24 dakika önce

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Kastamonu, Kar, Güncel
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