Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda da karla mücadele ediyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kardan kapanan 4 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapanan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde yoğun çalışma yaptı.

Bazı güzergahlarda da yolda kalan araçları kurtaran ekipler, açılan yolların tipinin etkisiyle kapanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz, AA muhabirine, özellikle yüksek rakımlı köy yollarında yoğun kar yağışının yaşandığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlatan Öz, kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun tekrar ulaşıma açıldığını kaydetti.

İş makinesi operatörü Recai Yalçın da köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.