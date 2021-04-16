Kastamonu'da ekipler, ilkbaharda karla mücadele çalışması yaptı - Son Dakika

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir köyde kar nedeniyle kapanan mahallenin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinin özelikle kuzey bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buluyor.

Ekipler, kapanan Sünlük köyünün 3 mahallesinin yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Makine İşletme Şefi Cebrail Keleş, AA muhabirine, yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Nisanın başında yağan kar, yüksek kesimlerde bazı köylerin yollarının kapanmasına neden olsa da son çalışmalarla kapalı köy ya da mahalle yolumuz kalmadı. Özel İdare ekipleri, özverili şekilde çalışarak insanların mağdur olmaması için kış boyunca elinden geleni yaptı." dedi.

Sünlük Köyü Muhtarı Nihat Kara da bölgede bu yıl yoğun kar yağışı görüldüğünü söyledi.

Köylerinin Aşağı Sıvar, Göpçü ve Mağaza mahallelerinin yollarının uzun zamandır kapalı olduğunu anlatan Kara, "Bu mahallelerde genelde kışın insan kalmıyor. Baharın gelmesiyle şehirlerden yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Biz de onlar için mahalle yollarını açtırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekiplerin bölgede hummalı çalışma yürüttüğünü dile getiren Kara, "Önce ben aracımla açmaya çalıştım. Yapamayınca Özel İdareden yardım istedim. Özel İdare ekipleri gelip bölgede çalışma yaptı. Mahallelerin yolu açıldı. Vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla mahallesine gelebilir." diye konuştu.