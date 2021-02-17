Kastamonu'da ekipler, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan minik Eymen için seferber oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 aylık Eymen Yılmaz, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

İlçenin Dibek köyüne bağlı Efendioğlu Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 3 aylık Eymen Yılmaz'ın ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak yardım talebinde bulundu.

Sağlık görevlileri de köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) destek istedi.

Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, 3 aylık Eymen bebeği ilçe merkezine getirerek burada ambulansta bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İnebolu Devlet Hastanesine götürülen bebek genel sağlık durumu bozuk olduğu için tedavi altına alındı.