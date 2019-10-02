Kastamonu'da

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında Kastamonu Üniversitesine bağlı fakülteleri ziyaret eden ekipler, öğrencileri yasal olmayan yapılanmaların faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla stant kurdu.

Afiş ve broşürlerle projeye dikkati çeken ekipler, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edip not defteri hediye etti.

Eğitim öğretim yılı boyunca TEM ekiplerinin öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.