Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika

Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kastamonu'nun ülkenin en zor zamanlarında yardıma koşan bir il olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Yine bugün de aynı yardımseverliği hemşehrilerimiz gösteriyor. Elazığ için yardım kampanyamızı başlattığımız andan itibaren hemşehrilerimiz belediyemize akın etmeye başladılar. Yardımlarımızı en kısa sürede kardeşlerimize ulaştıracağız. Ayrıca Elazığ ve Malatyalı olup ilimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimizi de ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Üzerimize düşen neyse Kastamonu olarak yapmaya hazırız."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yardım kampanyası başlattıklarını duyuran Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Tosya Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde başlattığımız kampanya iki gün sürecek. Pazar akşamı inşallah, tırlarla Elazığ ve Malatya'ya ulaştıracağız. Kış aylarında orada mağdur olan vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek istiyoruz. Özellikle barınma ve ısınma noktasında temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği malzemeleri ilçemizden oraya aktarmayı planlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]