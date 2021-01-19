Kastamonu'da elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan işçiler Ali Acar (42) ve Hasan Karakul (42), inşaat iskelesinin elektrik tellerine dokunması sonucu akıma kapılarak yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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