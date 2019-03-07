Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eller Birlik ve Beraberlik İçin Açıldı

Kastamonu'da Eller Birlik ve Beraberlik İçin Açıldı

40 dakika önce

Regaib Kandili'nde Kastamonulular, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Cami Külliyesine akın etti.

Kastamonu'da Eller Birlik ve Beraberlik İçin Açıldı, System.String[]
Regaib Kandili'nde Kastamonulular, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Cami Külliyesine akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, birlik ve beraberlik için dua etti.

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandilinde Kastamonulular, Osmanlı Döneminde yapılan ve Anadolu'nun 4 manevi direğinden bir tanesi olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii Külliyesi'nde geceyi idrak etti. Vatandaşların tamamen doldurduğu camide saflar cami avlusuna taştı. Hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahiler okunan gecede, cami cemaati birlik ve beraberlik için ellerini semaya açtı.

Kandil programı sonrası duygularını dike getiren cami cemaatinden Muharrem Avcı, "Öncelikle Regaib Kandili hepimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada bütün insanlar Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Caminde, külliyesinde, türbesinin önünde istekteler. Talep ediyorlar. Rabbim hepsinin isteklerini ve dileklerini gönüllerine göre versin kabul etsin diyor. ve buradaki insanların her birinin hayatını huzurlu ve mutlu yaşamasını diliyorum" dedi.

Çocukları ile camiye gelen Fikri Aşkaroğlu da, "Caminin maneviyatını hem Regaip Kandilini hem de bilinç için çocuklarımızla birlikte camiye geldik onları camiye teşvik ettik. Bütün Müslüman Aleminin kandili mübarek olsun" diye konuştu.

Program sonunda cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Kastamonu, Kandil Dağı, Güncel
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