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Kastamonu'da emniyet ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı - Son Dakika

Kastamonu'da emniyet ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı

25.07.2021 19:03
Kastamonu'da emniyet ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalinin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bayram tatili dönüş yolunda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla çalışma yürüten ekipler, bilgilendirme ve drone destekli kontrollerine devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da emniyet ekipleri drone ile trafik kontrolü yaptı - Son Dakika


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