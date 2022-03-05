Kastamonu'da eriyen kar heyelana sebep oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle Kuzluk köyünde yol çöktü.

Kastamonu'da önceki gün etkili yağış sonrasında eriyen karlar, heyelana sebep oluyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyü yolunda eriyen kar sebebiyle yol çöktü. Birçok köyün bağlantısını oluşturan yolun çökmesi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Vatandaşlar, yolun daha da kötüleşmeden çözüm bulunmasını ve en yakın sürede onarılmasını talep ettiler. - KASTAMONU